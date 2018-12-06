احتراق, فرشة, كاد, ان, يتسبب, باحتراق, بيت, في, المغار,

جاءنا في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقاذ القطرية صباح اليوم الخميس ان :" اشتعال فرشه كادت ان تؤدي الى احتراق منزل في المغار

واضاف ظاهر في بيانه :" الحريق في فرشه وضعت على شرفة المنزل المكون من طابق واحد وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة تسلمون وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق قبل انتشاره وعملت الطواقم على اخراج الدخان من المنزل .لم يبلغ عن اصابات وسلطة الاطفاء والانقاذ تناشد المواطنين اتباع طرق السلامه والامان في فصل الشتاء خاصة بكل ما يتعلق بوسائل التدفئه والكهرباء وعدم ترك الاولاد لوحدهم في المنازل .الصورة توضيحية ...