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"اليونيفيل" ترسل فريقا تقنيا إلى إسرائيل "للتأكد من الوقائع" بشأن "أنفاق حزب الله"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت بعثة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان ("اليونيفيل") أنها سترسل فريقا تقنيا إلى إسرائيل على خلفية إعلان الجيش البدء في عملية عسكرية ضد "أنفاق حزب الله".



وقالت البعثة، في بيان، الأربعاء، إن رئيسها وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، ترأس اليوم اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة برأس الناقورة، وشملت المناقشات "أنشطة الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه في أنه أنفاق".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، عن البدء بعملية أطلق عليها اسم "درع الشمال"، بزعم أن حزب الله قام بحفر أنفاق من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي على الحدود بين البلدين.




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