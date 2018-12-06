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رام الله تحتفي بإضاءة شجرة الميلاد وسط مشاركة واسعة



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احتفت مدينة رام الله، ليلة امس  الاربعاء ، باضاءة شجرة عيد الميلاد في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط المدينة، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية ورجال دين ولفيف من أهالي المدينة.



وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام لوطن ان "رسالتنا اليوم كانت من ميدان الرئيس الشهيد ياسر عرفات باسم كل الشهداء والاسرى والاطفال والنساء ومفادها انه ورغم بطش وارهاب الاحتلال فأننا نتمسك بارضنا، ونبعث برسالة امل وفرح، لان الاحتلال يحاول بث الياس فينا لكننا مطمئنين لاننا اصحاب الحق، وهم خائفين لانهم احتلال وسيزول يوما ما" .


واضافت "الاسير سيخرج والشهيد انتصر بشهادته، ونحن باقون والاحتلال ذاهب، وسنضيء الشجرة بالقدس وسنرفع العلم في القدس ويرتفع صوت الاذان وجرس الكنائس بالقدس".


بدوره، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد لوطن ان "بلدية رام الله مثل كل عام تنظم هذه الامسية لنضفي لحظات فرح على اطفالنا ونقول للعالم ان كلمة حق تصدر من قلب رام الله  ان هذا الوطن الذي ينزف والقدس التي ترزح تحت الاحتلال لنثبت ان شعب فلسطين حي وقادر على العطاء وبناء دولته ".

من جهته، قال راعي طائفة الروم الأرثوذكس رام الله الأرشمندريت الياس عواد: ان هذه الامسية هي رسالة محبة وسلام  للعالم والتفاؤل والامل لعشبنا بقرب حريتنا واستقلالنا واقامة الدولة.


(الصور بعدسة: حمزة شلش/وفا)




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