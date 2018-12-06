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منخفض جوي عميق مصحوب بامطار وعواصف اليوم وغدا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفادت دائرة الأرصاد ، أن المنطقة تتأثر اليوم  الخميس بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية باردة.



ويكون الطقس اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة. 


وذكرت الأرصاد أن الأمطار الغزيرة تسقط خلال المنخفض الجوي على مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.




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