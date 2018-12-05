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نتنياهو يطلع غوتيريش على مجريات عملية "درع الشمال"



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 تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقال نتنياهو الى انه ينظر ببالغ الخطورة الى ما وصفه بـالانتهاك للسيادة الاسرائيلية ولقرار مجلس الامن المتمثل بقيام حزب الله بحفر أنفاق هجومية عابرة للحدود اللبنانية الإسرائيلية.وأضاف رئيس الوزراء قائلا "إن هذا هو جزء آخر من العدوان الإيراني في المنطقة".وأطلع رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على مجريات عملية "درع الشمال" وقال إنه يتوقع من الأمم المتحدة أن تدين بشدة خرق السيادة الإسرائيلية.كما قال إنه يجب على المجتمع الدولي أن ينضم إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله في أعقاب الأحداث الأخيرة.
نتنياهو يطلع غوتيريش على مجريات عملية "درع الشمال"




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