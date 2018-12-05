مدير, مستشفى, العائلة, المقدسة, د.ابراهيم, حربجي, يلتقي, الطيبي, في, الكنيست,

حل اليوم مدير مستشفى العائله المقدسه الدكتور ابراهيم حربجي ضيفا على عضو الكنيست الدكتور احمد الطيبي في مكتبه في الكنيست من اجل البحث في إمكانيات الدعم للمستشفى وذلك استمرار لجهود الدكتور الطيبي من اجل دعم مستشفيات الناصرة.

ثم اجتمعا بعضو الكنيست جفني رئيس لجنة الماليه حيث قدما اجوبة عن الحاجات الملحه وامكانيات الدعم وقدم الدكتور حربجي باسم ادارة المستشفى تقديره للطيبي على صدق انتمائه وتواصل دعمه للمستشفى خاصة للدور الذي قام به للحصول على دعم لإنجاز مشروع الرنين المغناطيسي قبل حوالي عامين للتسهيل على اهلنا مشاق السفر .وغادر الدكتور حربجي متمنيا ان تتكلل مساعي الطيبي بالثمار لمستشفيات الناصره عامة.