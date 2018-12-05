كفركنا:, موظفو, المجلس, المحلي, يستقبلون, الإدارة, الجديدة,

جرى اليوم الاربعاء، حفل استقبال من قبل طاقم موظفي المجلس المحلي في كفركنا، للإدارة الجديدة، الممثلة بالرئيس الدكتور يوسف عواودة والقائم بأعمال عز الدين أمارة والنائب عبد الحكيم طه وعضوة المجلس السيدة فتحية مقاري خطيب.

ورحب الرئيس الجديد يوسف عواودة بالموظفين، مؤكدا:" على الشراكة والمصداقية والأمانة خلال المرحلة القادمة، من اجل خدمة كفركنا وأهلها على كافة الأصعدة".