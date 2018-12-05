مجلس, طرعان, المحلي, يعقد, جلسته, العادية, والتصويت, بالإجماع, على, بنودها,

عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسته العادية بحضور رئيس المجلس مازن محمود عدوي والأعضاء.

تم خلال الجلسة، والتي أدارها رئيس المجلس، بحث عدة مواضيع والتصويت على جميع البنود، حيث تم التصويت بالإجماع على غالبية البنود، منها تعديل ميزانية غير عادية تتعلق بتشغيل مدير الخطة الاقتصادية، كذلك المصادقة على اقرار ميزانية غير عادية لتركيب جهاز لاكتشاف الهزات الأرضية، بمشاركة وزارة المعارف، كذلك اقرار ميزانية غير عادية من أجل مشروع تربية بيئية بمشاركة وزارة حماية البيئة. كما تم تعديل ميزانية غير عادية تتعلق بشق وتعبيد شارع رقم 15وإضافة مبلغ 881000 ش.ج من وزارة الداخلية وإعادة مبلغ 690000 ش.ج إلى صندوق المجلس المحلي، كذلك تعديل ميزانية إضافة طابق ثاني لمبنى المكتبة العامة وإضافة مبلغ 428500 ش.ج بتمويل وزارة الإسكان وإعادة مبلغ 143000 ش.ج لصندوق المجلس المحلي.كما تم التصويت على تعديل ميزانية غير عادية لصيانة شوارع داخلية واضافة مبلغ 726967 ش.ج بتمويل وزارة الإسكان وإعادة مبلغ 700000 ش.ج لصندوق أعمال التطوير. وتم أيضا التصويت على ميزانية غير عادية لبناء حضانة اطفال في حي العسليات واضافة مبلغ 400000 ش.ج بتمويل صندوق أعمال التطوير. كما تمت المصادقة على كون المجلس المحلي المبادر للخارطة التفصيلية لمنطقة العين، بحضور المهندس إبراهيم دويري والذي قدم شرحا عن المنطقة، وكذلك تجديد تعيين محاسب المجلس السيد محمد عدوي ممثلا للمجلس في ادارة اتحاد المياه لقرى الجليل الأسفل مياهكم، وكذلك أن يكون رئيس المجلس مازن عدوي عضواً في "أشكول كنيرت والمروج".