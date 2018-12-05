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المخكمة ترفض استئناف الشرطة وتقرر اطلاق سراح الاطباء المشتبهين بقضية التزوير



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



رفضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة مساء الاربعاء طلب الاستئناف الذي قدمته الشرطة بشأن قضية تزوير الشهادات وبقت المحكمة على قرارها باطلاق سراح المعتقلين من الاطباء والصيادلة.


وكان قد علم مراسل الصنارة نت اليوم الاربعاء ان المحكمة أمرت بالافراج عن عدد كبير من من الاطباء والصيادلة والمتدربين الذين اعتقلوا على خلفية قضية تقديم شهادات مزيفة لوزارة الصحة .
وكانت الشرطة اعلنت صباح يوم الاحد انها اعتقلت  40 طبيبا منهم صيادلة تعلموا في ارمينيا بشبهة  تزوير شهادات قاموا بتقديمها لوزارة الصحة.
المخكمة ترفض استئناف الشرطة وتقرر اطلاق سراح الاطباء المشتبهين بقضية التزوير




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