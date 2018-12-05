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ريال مدريد يتفق مع هازارد ويستعد للتضحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت شبكة "le 10 sport"، إن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب البلجيكي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن اختيار ريال مدريد وقع على هازارد، في ظل صعوبة الحصول على نجوم آخرين مثل كيليان مبابي ونيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن تشيلسي سيطلب 170 مليون يورو، للتخلي عن خدمات هازارد، وهو ما يرفض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، دفعه، خاصة أن عقد هازارد سينتهي مع تشيلسي في صيف 2020.

وأشارت الأنباء، إلى أن ريال مدريد قد يُدرج ماتيو كوفاسيتش، في صفقة الحصول على هازارد، وفي حال تم رفض اللاعب الكرواتي، فإن ريال مدريد سيعرض لاعبه ماركو أسينسيو.

وكانت صحيفة الديلي ميل، قد ذكرت في وقت سابق، أن تشيلسي عرض على هازارد، الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، من أجل تجديد عقده مع البلوز.
ريال مدريد يتفق مع هازارد ويستعد للتضحية




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