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رئيس مجلس جديدة المكر المهندس سهيل ملحم يستضيف في ديوانه بالمجلس رئيس الحكم المحلي حاييم بيبس



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استضاف رئيس مجلس جديدة المكر المهندس سهيل ملحم، رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبس وذلك لجلسة تعارف اولية وتنسيق وتخطيط لعمل مستقبلي مشترك.


وتأتي زيارة بيبس هذه لاول مرة لقرية الجديدة المكر حيث قام رئيس المجلس باطلاع بيبس على الاوضاع العامة في القرية وفي المجلس وطلب دعمه ومرافقته كرئيس لمركز الحكم المحلي للنهوض في القرية ومساعدتها خاصة في مجال السكن وقضية طنطور والتربية والتعليم والبنية التحتية.

وقال المهندس سهيل ملحم "نرى اهمية كبرى لزيارة متخذي القرارات لبلدنا، اذ انه يتوجب علينا اطلاع جميع المسؤولين على الاوضاع القائمة اليوم وعلى مطالبنا بتحصيل الميزانيات والبدء بمشاريع حيوية وبنيويه "واضاف ملحم "لمست من ضيفي رغبة كبيرة في المساهمة والمساعدة واستشفيت منه توجه مهني ورغبه في التعاون المشترك"




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