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رئيس يلدية أم الفحم المنتخب يستعمل المواصلات العامة للوصول للبلدية في اولى جلساته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في خطوة مميزة وغريبة , قام رئيس بلدية ام الفحم المنتخب د. سمير صبحي محاميد باستعمال المواصلات العامة للوصول للبلدية في اولى جلساتها بعد الانتخاب .


الاهالي في ام الفحم ابدوا استغرابهم من الخطوة الفريدة من نوعها مؤكدين أن رئيس البلدية يجب أن يكون من الناس للناس .




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