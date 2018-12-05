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نوال الزغبي توجّه نصيحة لمتابعيها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّهت الفنانة ​نوال الزغبي​ نصيجة لمتابعيها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت الزغبي صورة لحكمة باللغة الإنكليزية، قالت فيها: "لا تلوم أحد في حياتك، الناس الطيبون يعطونك السعادة، الناس السيئون يعطونك الخبرة، أسوأ الناس يعطونك درسا وأفضل الناس تعطيك ذكريات".


وكانت الزغبي قد إنتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وعددها 10 أغاني، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والكتّاب. ولا شك في أن جمهور الزغبي ينتظر هذا الألبوم بكامل حماسه، ومن الواضح أن هناك جهودا مبذولة تجاه هذا العمل، الذي سيبصر النور في المدى القريب.




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