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بعد تسريب الأصوات.. أغرب اختيارات الصحفيين للكرة الذهبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة مسربة لأسماء جميع الصحفيين الذين صوتوا في مسابقة الكرة الذهبية، مع اختياراتهم التي منحت الكرواتي لوكا مودريتش اللقب لأول مرة في تاريخه.



وكشفت قائمة الصحفيين عن خيارات "غريبة" نوعا ما، و"منحازة" أحيانا، لتثير الشكوك بشأن مصداقية أعرق جائزة كرة قدم فردية في العالم.


وتمنح الكرة الذهبية حق التصويت لصحفي واحد من كل دولة في العالم، يرشح كل فيها قائمته بأفضل 5 لاعبين بالعالم، لتمنح الجائزة بعدها للاعب الحائز على أعلى عدد من الأصوات.


ومن الاختيارات الغريبة، اختيار الفرنسي كريم بنزيمة كأفضل لاعب في العالم، من قبل الصحفي الموكل من جمهورية أفريقيا الوسطى.


أما الصحفي الممثل لدولة قيرغستان، فاختار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، كأفضل لاعب في العالم.


وحصل المدافع الفرنسي رافاييل فاران على المركز الأول، في أصوات لوكسمبورغ والهند وسورينام، فيما صوت الصحفي من غرانادا للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.


أصوات منحازة


واتباعا لعداوة بلده الشهيرة مع الأرجنتين، لم يضع الصحفي البرازيلي كليبير ماتشادو الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن قائمة الخمس الأوائل.


وفي المقابل، اختار الصحفي الأرجنتيني إنريكه وولف البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي، في المركز الخامس، وأبعده عن الصدارة.


ووضع صحفي السنغال نجم منتخب بلاده ساديو ماني ضمن قائمة الخمس الأوائل، فيما حصل النجم المصري محمد صلاح على غالبية أصواته من الصحفيين العرب.


ويرى متابعون أن مثل هذه الاختيارات قد تشكك بمصداقية الجائزة المرموقة، التي قد تؤثر فيها الانتماءات والاختيارات العاطفية أو غير المنطقية للبعض.




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