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سقوط حمولة "طوب" من منشأة على مركبة في رام الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أغلقت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل الفلسطينية ، بالتعاون مع مفتشي مديرية عمل رام الله، منشأة قيد التشييد والبناء في رام الله .



وأوضحت الادارة العامة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان قرار الاغلاق جاء بعد حدوث خلل في رافعة برجية أثناء رفع حمولتها، ما أدى لسقوط حمولة الطوب على مركبة متوقفة في منطقة محظورة تعود ملكيتها لأحد المقاولين في البناية، ما ادى إلى الحاق أضرار جسيمة فيها، دون حدوث إصابات.

وأشارت إلى أن طاقما من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ممثلا بمدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ومفتشين من مديرية عمل رام الله والبيرة، توجهوا إلى المكان مباشرة للتحقيق في الحادث، والاطلاع على اشتراطات السلامة في المبنى.




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