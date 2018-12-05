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تمدد اعتقال رجل 50 عاما من الجش حتى الاحد على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل يارا ايوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء فترة اعتقال رجل 50 عاما من الجش , حتى يوم الاحد القادم وذلك بشبهة الضلوع في جريمة قتل الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش .


وكانت الشرطة اعتقلت على ذمة الضلوع في القضية , 5 مشتبهين حتى الان , اخرهم كان فتى قاصرا 17 عاما من الجش اعتقل ليلة امس .





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