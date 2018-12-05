تمدد, اعتقال, رجل, 50, عاما, من, الجش, حتى, الاحد, على, خلفية, شبهات, الضلوع, بجريمة, قتل, يارا, ايوب,

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء فترة اعتقال رجل 50 عاما من الجش , حتى يوم الاحد القادم وذلك بشبهة الضلوع في جريمة قتل الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش .

وكانت الشرطة اعتقلت على ذمة الضلوع في القضية , 5 مشتبهين حتى الان , اخرهم كان فتى قاصرا 17 عاما من الجش اعتقل ليلة امس .