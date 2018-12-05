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احذر "بصمة آيفون" التي تسلبك أموالك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت شركة آبل مستخدميها من عملية احتيال تسمى "خدعة بصمة الإصبع"، تستخدم الماسح الضوئي لبصمات الأصابع "Apple Touch ID" والذي يتوفر عل أجهزة آيفون وآيباد.




وأبلغ عن هذه الخدعة لأول مرة بواسطة مستخدم عبر موقع "Reddit"، والذي كتب: "لا تقوموا بتنزيل هذا التطبيق، إنه يستخدم عملية احتيال بالبصمة لتحصيل رسوم قدرها 100 دولار".


ويدعى التطبيق المعني "Fitness Balance" والذي لم يعد متوفرا الآن للتنزيل عبر متجر "آب ستور"، بعد أن حذفته آبل من متجرها، بالإضافة إلى عدة تطبيقات أخرى تقوم بالخدعة نفسها.


ويعمل التطبيق على تتبع السعرات الحرارية، ويتيح للمستخدم تأمين بياناته عن طريق مسح بصمة الإصبع، ولإغلاق قفل المعلومات الشخصية، يقوم المستخدم بإبقاء إصبعه على الماسح الضوئي "Touch ID"، لمدة 10 ثوان، ولكن في منتصف هذه العملية، تظهر نافذة تطالبك بدفع 100 دولار، وتتم الموافقة على الدفع عن طريق ماسح البصمة دون علم المستخدم، ويسحب بذلك جزء كبير من رصيده المصرفي أو رصيد متجر التطبيقات.


ويبدو أن آبل قامت بإزالة التطبيق من متجرها الإلكتروني على الفور، حيث أنها تمنع بشدة هذا النوع من السلوك.


وحذرت آبل مطوري مثل هذه التطبيقات المزيفة، من أنه في حال تم رفع أحد هذه التطبيقات المخادعة على متجر "آب ستور"، فسوف يتم إزالة جميع تطبيقاتهم من المتجر وطردهم من برنامج المطورين.


وتتم مراجعة جميع التطبيقات التي تشق طريقها إلى متجر "آب ستور" بواسطة آبل. ولكن في بعض الأحيان، يمكن لمطوّري البرامج التسلل عبر ميزات مخادعة في تطبيقاتهم.


وعلى هذا النحو، من الأفضل دائما توخي الحذر إذا كانت التطبيقات تستخدم أساليب مريبة، مثل مطالبتك بوضع إصبعك على ماسح البصمة "Touch ID" لفترة طويلة.


وتجدر الإشارة إلى أن عملية الخداع هذه ستكون أصعب بكثير على أجهزة "آيفون إكس" أو "آيفون إكس آر" أو "آيفون إكس إس"، ذلك لأن كل تلك الهواتف تستخدم تقنية "Face ID"، التي تقوم بمسح وجهك للتحقق من هويتك.




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