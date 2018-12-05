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أصالة لإبنتها :"أرجو أن أكون القدوة الّتي بها هي تفتخر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة السورية ​أصالة​ رسالة لابنتها شام قالت فيها: "شام هي ضميري..هي أستاذتي وقدوتي..إبنتي هي الإنذار الحسّاس الواعي لكلّ هفوة منّ هفواتي ..وبعد أنّ كانت تجتهد لأرفع بها رأسي، أصبحت أرجو أن أكون القدوة الّتي بها هي تفتخر ، شام هي الشّام بالرّبيع المُفرح ، بعناقيد العنب على دوالي تمتدّ طول الأرض ، شامي هي تلُّ ياسمين ومسك".



وقد نشرت أصالة هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




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