ريال, مدريد, وراء, تأجيل, تجديد, هازارد, لتشيلسي,

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضًا جديدًا لنجمه الأول، البلجيكي إيدين هازارد، من أجل تجديد عقده مع البلوز، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن تشيلسي عرض على هازارد، الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وهو الأعلى في تاريخ البلوز.وكشفت الصحيفة أن هازارد لم يوافق حتى الآن، على العرض الجديد المقدم من البلوز، ويريد الانتظار لحين معرفة حقيقة اهتمام ريال مدريد الإسباني، بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.وقال ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، في تصريحات سابقة "الأمر متروك لهازارد إذا كان يريد التجديد للبلوز".وأضاف ساري "بالطبع أريد أن يظل إيدين معنا، أعلم جيدًا أن هناك مناقشات بين النادي ووكيل أعماله بشكل أسبوعي".وسينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ويمكنه الرحيل مجانًا بعد ذلك، إلى أي فريق يريد أن يحمل قميصه