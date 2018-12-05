حُرقة, المعدة, تهاجم, المسالك, التنفسية,

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن ‫حُرقة المعدة (الحموضة) المستمرة لا تهاجم المريء فقط، وإنما المسالك ‫التنفسية أيضا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل ‫السعال وبحة الصوت والصوت الأجش.

‫وأضاف الخبراء الألمان أن العصارة الهضمية المسببة لحُرقة المعدة قد تصل ‫إلى الفم وتهاجم الأسنان أيضا.‫وأكدوا أن حُرقة المعدة المستمرة تستلزم استشارة الطبيب، ‫لأنها قد تشير إلى الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، ويحدث فيه ضرر ‫بالغشاء المخاطي ناجم عن ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء.ويمكن علاج الارتجاع المعدي المريئي بالأدوية المثبطة لحموضة ‫المعدة، بالإضافة إلى تعديل النظام الغذائي، أي تجنب الوجبات الثقيلة ‫والدسمة والأطعمة الحريفة.