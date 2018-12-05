حُرقة, المعدة, تهاجم, المسالك, التنفسية,

كلمات متعلقةحُرقة, المعدة, تهاجم, المسالك, التنفسية,
يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...
يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...
تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...
يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...
تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...
لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...
تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...
هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...
اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...
بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...