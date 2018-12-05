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سرقة مصاغ ذهبي بقيمه 10 الاف دينار في طولكرم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت شرطة محافظة طولكرم اليوم الأربعاء ملابسات سرقه مصاغ ذهبي بقيمه 10 الاف دينار اردني من داخل منزل في محافظة طولكرم و قبضت على شخص مشتبه به.



و قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "بان ادارة المباحث العامة بشرطة طولكرم تلقت قبل عدة ايام شكوى من مواطنة قالت فيها ان مجهول دخل منزلها وقام بسرقه مصاغ ذهبي تقدر قيمته ب 10 الاف دينار اردني. على الفور باشرت ادارة المباحث العامة اجراءات البحث و التحري واشتبهت بشخص تم احضاره وبسماع اقواله اعترف بقيامه بسرقه المصاغ و بيع جزء منه في منطقة نابلس".


واضاف ارزيقات "بان المباحث تمكنت من ضبط الجزء الأكبر من المصاغ فيما تم توقيف الشخص لحين احالته للنيابه العامة"




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