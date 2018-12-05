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سعد رمضان يحصد مليوني مستمع بـ"شو محسودين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ يحقق النجاحات الكبيرة من خلال أحدث أعماله الغنائية "شو محسودين" حيث تلقى الأغنية نسب استماع عالية، وحققت أكثر من مليوني مستمع عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها في 23 تشرين الثاني الماضي، مما يثبت نجاحها الكبير.



سعد رمضان من المقرر أن يصور أغنية "شو محسودين" مع المخرج وليد ناصيف.


يذكر ان الفنان سعد رمضان شارك مؤخراً في الدورة الـ27 من ​مهرجان الموسيقى العربية​ التي أقيمت مؤخراً بدار الأوبرا المصرية حيث قدّم باقة من أجمل أغنياتها المميزة.




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