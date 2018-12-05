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كُل ما شئت .. علاج جيني يبشر بنهاية السمنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تخيل لو أنك قادر على أكل ما تشاء دون أن تخشى زيادة الوزن أو السمنة، هذا بالضبط ما يعكف عدد من العلماء على تحقيقه في الوقت الحالي.



وبحسب موقع "ياهو"، فإن علماء من جامعة فليندرز الأسترالية أجروا تجربة ناجحة على الفئران أثناء البحث عن طريقة ناجعة لمنع زيادة الوزن.


وتقوم هذه الطريقة الطبية على إزالة جين مسؤول عن زيادة الوزن يعرف بـ" RCAN1"، وبعد إجراء هذا التدخل يصبح الجسم في رشاقة دائمة.


وتعد السمنة أحد الأسباب الرئيسية لاضطرابات صحية خطيرة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان.


وشملت التجربة فئران يقدم لها غذاء مشبع بالدهون، وأظهرت النتائج أن هذه الحيوانات ظلت رشيقة بعدما أزيل منها الجين المذكور.


فضلا عن ذلك، أصبحت الفئران قادرة على حرق الطاقة في الجسم بصورة أكبر بعد إزالة الجين، ويأمل العلماء أن تنطبق هذه النتائج المشجعة على جسم الإنسان.


ويلجأ الراغبون في خسارة الوزن، خلال الوقت الحالي، إلى حمية قاسية إلى جانب التمارين الرياضية وجراحات تصغير المعدة.


وينبه باحثون إلى أن إزالة هذا الجين لا تعني نهاية المشاكل، لأن الشخص الذي يأكل بدون ضوابط يظل معرضا للاضطرابات الصحية حتى وإن لم يصب بالسمنة.




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