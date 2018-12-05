فالفيردي, :, ما, حدث, مع, ميسي, أمر, سخيف,

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2018 هو أمر سخيف.

ونال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الجائزة بعد أن قاد النادي الملكي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وبعد أن اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا.وأنهى حصول مودريتش هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عليها خلال العقد الأخير.وقال فالفيردي للصحفيين: "لن أتحدث عن الأمور المتناقضة في منح الجائزة، نقدم التهنئة إلى مودريتش بعد فوزه بالجائزة. لكن وجود ميسي في المركز الخامس أمر سخيف".وقاد ميسي، الذي سبق له الفوز بهذه الجائزة خمس مرات، برشلونة للجمع بين لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي. لكن منتخب بلاده الأرجنتين ودع كأس العالم من دور الستة عشر بالخسارة أمام فرنسا التي توجت باللقب.وفاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي لا يعادله فيه إلا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وحصل مودريتش على 753 نقطة يليه رونالدو برصيد 476 نقطة ثم أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد برصيد 414، فيما احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع برصيد 347 نقطة متقدما على ميسي الذي حصل على 280 نقطة.