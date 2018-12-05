إطلاق, سراح, عدد, من, الاطباء, والصيادلة, الذين, اعتقلوا, على, خلفية, قضية, تقديم, شهادات, مزيفة, لوزارة, الصحة, .,

علم مراسل الصنارة نت اليوم الاربعاء ان المحكمة أمرت بالافراج عن عدد كبير من من الاطباء والصيادلة والمتدربين الذين اعتقلوا على خلفية قضية تقديم شهادات مزيفة لوزارة الصحة .

وكانت الشرطة اعلنت صباح يوم الاحد انها اعتقلت 40 طبيبا منهم صيادلة تعلموا في ارمينيا بشبهة تزوير شهادات قاموا بتقديمها لوزارة الصحة.