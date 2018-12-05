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إطلاق سراح عدد من الاطباء والصيادلة الذين اعتقلوا على خلفية قضية تقديم شهادات مزيفة لوزارة الصحة .



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



علم مراسل الصنارة نت اليوم الاربعاء ان المحكمة أمرت بالافراج عن عدد كبير من من الاطباء والصيادلة والمتدربين الذين اعتقلوا على خلفية قضية تقديم شهادات مزيفة لوزارة الصحة .


وكانت الشرطة اعلنت صباح يوم الاحد انها اعتقلت  40 طبيبا منهم صيادلة تعلموا في ارمينيا بشبهة  تزوير شهادات قاموا بتقديمها لوزارة الصحة.





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- محمد حيادري سخنين

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