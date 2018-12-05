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روحاني : ترامب حاول التفاوض معنا 11 مرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة قامت بإحدى عشرة محاولة لبدء مفاوضات مع بلاده خلال العامين الماضيين قوبلت جمعيها بالرفض من طهران.



وأضاف روحاني في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "إذا كنتم تعتقدون بأن أميركا منتصرة، فاعلموا أن إيران اليوم هي المنتصرة وأن ترامب هُزم".


وتابع "في العام الماضي طلبت أميركا التفاوض ثماني مرات مباشرة، وهذا العام ثلاث مرات بشكل غير مباشر، ولم نقبل أيا منها دفاعا عن كرامة الشعب".


ولم يتطرق روحاني إلى المواضيع التي أرادت الولايات المتحدة التفاوض بشأنها، في وقت لم ترد فيه وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعقيب.


وفي يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد لمقابلة روحاني دون شروط مسبقة لمناقشة كيفية تحسين العلاقات بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 قائلا "إذا أرادوا أن نلتقي.. فسنلتقي".


ورفض مسؤولون إيرانيون بارزون وقادة عسكريون عرض ترامب باعتباره بلا قيمة و"حلما"، وقالوا إن تصريحاته تتناقض مع تحركه لمعاودة فرض العقوبات على طهران.




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