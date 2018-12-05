يسرا, اللوزي, تنضم, لكلبش, 3, في, رمضان, 2019,

انضمت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ للجزء الثالث من ​مسلسل كلبش​ الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.

الجدير ذكره أن "كلبش 2" شارك في بطولته الى جانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكي وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وقد لاقى حين عرضه في الموسم الرمضاني الماضي نجاحا كبيرا.