شقيقتا, رونالدو, تدخلان, على, خط, الكرة, الذهبية:, المافيا, السبب,

أبدت شقيقتا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو امتعاضهن الشديد من عدم نيل رونالدو لجائزة الكرة الذهبية الاثنين، ووصفتا القرار "بالفاسد".

وهاجمت شقيقتا النجم البرتغالي، أيلما أفييرو وكاتيا أفييرو، قرار "فرانس فوتبول" بمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للكرواتي لوكا مودريتش، واضعة رونالدو في المركز الثاني.وفي تصريحات مثيرة للجدل، قالت شقيقة رونالدو، إيلما أفييرو (39 عاما)، على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: "للأسف هذا هو العالم الذي نعيش فيه. عالم فاسد بالمافيا والأموال اللعينة".وأضافت: "إرادة الرب أقوى بكثير من كل هذا الفساد. القدر يأخذ وقته ولكنه لا يفشل".أما كاتيا، فنشرت على تطبيق إنستغرام صورة لشقيقها وكتبت: "هذا هو أفضل لاعب في العالم.. لمن يفهم كرة القدم طبعا".وهاجمت عدد من التعليقات تعليقات الشقيقتين، التي جاءت بالرغم من أن رونالدو حاز على الكرة الذهبية 5 مرات في السابق.