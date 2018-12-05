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قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور بلدية عرابة والاتفاق على اقامة محطة إطفاء وإنقاذ في المدينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي – 

عقد صباح اليوم، الأربعاء، اجتماع عمل في بلدية عرابة، بحضور قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي، ورئيس بلدية عرابة عمر واكد نصّار، وتمّ الاتفاق على مباشرة الاعمال لبناء محطة إطفاء وإنقاذ في المدينة. وحضر الاجتماع أيضًا عدد من المسؤولين في بلدية عرابة وسلطة الإطفاء والإنقاذ منهم المدير العام لبلدية عرابة حاتم ياسين، الميجر جنرال نزار فارس قائد لواء الشمال، وكايد ظاهر مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والمتحدث الرسمي للإعلام العربي.


خلال الاجتماع تداول الأطراف بعدة قضايا، أهمها مباشرة العمل من أجل افتتاح محطة إطفاء وإنقاذ في المدينة لتخدم عرابة، سخنين، ديرحنا والمنطقة، حيث تمت دراسة ومناقشة نقاط مهمة متعلقة بتقدّم العمل على المشروع.


قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أكّد أنّه لن يدخر أي مجهود يمكن تقديمه لعرابة وكافة المواطنين في المنطقة، مشيرا الى أنّ سلطة الإطفاء والإنقاذ مستمرة بعملها في المجتمع العربي وتعزز تواجدها فيه، والهدف دائما هو انقاذ الحياة والحفاظ على امن وسلامة المواطنين.


من جهته، رحّب رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصّار بالضيوف وعلى رأسهم قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، وأكد أنه سيعمل على تنفيذ مشروع بناء محطة الإطفاء والإنقاذ بالسرعة الممكنة، وتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ. وطالب نصّار من قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ أن يتابع تنفيذ المشروع بنفسه، 

كما طالبه بالعمل على دمج الأكاديميين أبناء عرابة في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كل في مجاله ووفقا للمتطلبات. وأعرب نصّار عن اعجابه بالعمل الذي قامت به سلطة الإطفاء والإنقاذ في أم الفحم من خلال تأهيل وحدة متطوعات، وطالب بنقل هذا العمل إلى عرابة وإقامة وحدة متطوعين ومتطوعات من المدينة.




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