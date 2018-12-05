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بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية



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شارك فريق حسني  كاي كراتية  الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة، الطيرة، في بطولة إسرائيل للكراتيه من سن 12-21 التي أقيمت في جامعة تل ابيب من تنظيم اتحاد الكراتيه في البلاد.


نتائج البطولة لفريق حسني كاي :

إسماعيل محمد طه ميدالية ذهبية قتال.

اية عيساوي فريج ميدالية فضية قتال.

زين محمد شتيوي ميدالية فضية قتال.

بيسان خالد عرار ميدالية فضية قتال.

دنيا خاسكية ميدالية فضية كاتا.

امير أبو راس ميدالية فضية قتال.

محمد حسن عرار ميدالية برونزية قتال.

امير عرار ميدالية برونزية قتال.

شهد جبالي ميدالية برونزية قتال.

بيسان عرار ميدالية برونزية كاتا.

خضر جابر ميدالية برونزية قتال.

شهد جبالي ميدالية برونزية كاتا.

ريم رابي ميدالية فضية قتال.

لم يحالف الحظ كل من لارين عذبة وجود فضيلي وادهم بدير مع انهم قدموا أداء رائع جدا واستحقو نتيجة افضل من هذه حيث انهم خسرو على النهائيات.

كان في التحكيم كبير الحكام حسني عرار، وابنه محمد عرار، وبصفة المدرب كان مساعد المدرب محمد شتيوي، والابطال امير أبو راس وبيسان عرار.

كما كان حضور ملفت لاهالي الطلاب والطالبات كمشجعين، ولمدير مدرسة ابن سينا الإعدادية السيد ناشد بدير وبعض من طاقم التدريس.




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