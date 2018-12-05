إطلالة, ذهبية, جديدة, لهيفاء, وهبي.., تعرفي, على, ثمنها,

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة حديثة لها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة ملفتة.

الفنانة اللبنانية أطلت في الصورة بتوب ضيق بدون أكمام بأسلوب “body suit” يحمل نقوشات باللون الأسود والذهبي ، ويبلغ ثمنه نحو 1,200 دولار أميركي.وارتدت سروال مطاطي ضيق يحمل نفس رسومات التوب، ويبلغ ثمنه نحو 775 دولار أميركي، مع جاكيت من الفراء باللون الأحمر.وتزينت الفنانة اللبنانية بعقد مميز، وانتعلت حذاء أسود له كعب عالي، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وذلك في تسريحة مميزة، مع مكياج كثيف.يذكر أن ابنة هيفاء وهبي كانت قد نشرت مؤخرا مجموعة صور من طفولتها، معربة عن فخرها بكونها ابنة والدها «فياض»، وهو ما اعتبره البعض رفض زينب ما يقال عن كونها اقرب لوالدتها شبهاً.صور ابنة هيفاء انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الكثيرون على أنها اقرب شبهاً لوالدتها، خاصة أنها لم تنشر صورة لوالدها.يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، وقد أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.