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بعد غياب لـ 24 عاما.. عودة "بوباي" في موسم جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت شبكة يوتيوب التلفزيونية إطلاق مسلسل الكارتون الشهير، بوباي، في حلة جديدة وموسم قادم، بعد مرور أكثر من 24 عاما على إنتاج آخر مواسمه.



ويأتي تجديد مسلسل "بوباي" ضمن خطة واعدة لتطوير محتوى شبكة يوتيوب، في حين تنوي الشركة بدء تطبيق الخطة مع بداية العام المقبل.


ومن المقرر أن تتمحور أحداث الموسم القادم حول المغامرات التقليدية لـ "بوباي" مع حبيبته المفضلة، "زيتونة"، أي لن يكون هنالك تغيير كبير في الشخصيات المشاركة. ولكن الموسم القادم سيتمتع بصورة عالية الدقة وتأثيرات مرئية مميزة، لم تكن متاحة قبل 24 عاما.


ومن باب التذكير، خرج مسلسل "بوباي" للضوء أول مرة، في شهر يناير من عام 1929، خلال عرض كوميدي تلفزيوني، كان يعرف باسم "King Features"، في حين أوجدت شخصيات المسلسل الكارتوني على يد الفنان الأمريكي الراحل، "Elzie Crisler Segar".




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