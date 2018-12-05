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5 ممارسات يومية لتحسين الصحة وإطالة العمر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يمكن الحصول في بعض الأحيان على فوائد عديدة من إجراء تغيير واحد بسيط في نظام الحياة اليومي، فبعض التغييرات تساعد في تحسين الحالة الصحية وإطالة العمر.


ومن التغييرات التي يمكن إدخالها على الحياة، والتي قد تحدث تغييرا إياجابيا وتترك تأثيرات تحسن الصحة الجسدية والنفسية:


1- التخلي عن استخدام المنبه


وفقا لنتائج دراسات يابانية، تؤثر الأصوات العالية والمفاجئة سلبا في الجهاز العصبي للإنسان، كما تسبب زيادة خطر النوبات القلبية. لذلك من الأفضل في عالمنا المعاصر قضاء أطول فترة ممكنة في هدوء.


2- تناول القليل من النبيذ


توصل علماء من جامعة هارفرد إلى أن تناول النبيذ الفرنسي الخالي من السكر "بين فترة وأخرى" له علاقة بإطالة العمر. ولكن تناول أكثر من كأس منه له نتائج سلبية.


3- اقتناء الحيوانات المنزلية


بينت نتائج الدراسات أن التواصل العاطفي مع الحيوانات المنزلية الأليفة يخفض من التوترات النفسية للإنسان. وهذا يعزز نظام المناعة في الجسم ويخفض من مستوى الالتهابات المدمرة للخلايا.



4- تقليل الاستحمام


يعتقد العلماء أن الصابون والماء الساخن يحرمان الجلد من الطبقة الدهنية التي تحميه من البكتيريا الخطرة والعدوى. لذلك فإن الاستحمام المتكرر قد يصبح عاملا في إضعاف الجسم وإصابته بمختلف الأمراض.


5- تناول الخبز


اكتشف علماء من ألمانيا أن تناول قشرة الخبز المحمصة في الطعام تزيد من مضادات الأكسدة التي تمنع تطور السرطان في الجسم. كما أن الجزء الرخو من الخبز قد يكون مفيدا عند تناوله بكميات قليلة




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