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رأس الناقورة - اجتماع لممثلين عن لبنان وإسرائيل واليونيفيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينعقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة الحدودية، اليوم بين ممثلي الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة للنظر في عملية " درع الشمال" التي يشنها الجيش الإسرائيلي عند الحدود.



ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع الثلاثي قد انعقد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، في ​رأس الناقورة​ برئاسة القائد العام لليونفيل ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ وفي حضور ضباط من ​الجيش اللبناني​ ونظراء لهم من الجيش الإسرائيلي.


وتركز المناقشات على العمليات الإسرائيلية الأخيرة، التي تدّعي تل أبيب أنها تنفذها لكشف أنفاق حفرها حزب الله وتمتد إلى داخل أراضيها بالإضافة إلى الخروق الدورية التي يقوم بها جيشها للخط الأزرق المرسوم من قبل الأمم المتحدة بين البلدين.








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