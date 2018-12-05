اصابة, طفيفة, لشاب, (35, عاما), باطلاق, نار, في, ورشة, بناء, بطمرة,

اصيب صباح اليوم الاربعاء شاب ( 35 عاما) من سكان مدينة طمرة باصابات طفيفة اثر تعرضه لاطلاق نار في القسم السفلي من جسمه .

من شاكر ادريس- أدم مديكس.

وأفيد ان ملثمين اطلقا النار على الشاب خلال عمله في ورشة بناء وفرا هاربين من المكان .وتم نقل الشاب المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وقال البراميدك عدنان ابو رومي أن الأصابه طفيفه والمصاب بحالة مستقره.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصلا ً للبيان السابق، بشأن حادثة إطلاق النار في موقع البناء في مدينة طمرة، الذي قام خلاله مجهولان ملثمان بإطلاق نار نحو عامل، (35 عام طمرة) حيث أصيب بإصابات طفيفة، في جسمه السفلي(وفق طواقم طبية).خلال التحقيق والنشاط الميداني الذي قامت به شرطة إسرائيل، تم إلقاء القبض على مشتبهين ( 28 و 30 عام من مدينة طمرة) لتورطهم في الحادثة.الشرطة سوف تحيل المشتبَهين الى محكمة الصلح في عكا، صباح غدٍ، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما