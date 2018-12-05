تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة طفيفة لشاب (35 عاما) باطلاق نار في ورشة بناء بطمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب صباح اليوم الاربعاء شاب ( 35 عاما) من سكان مدينة طمرة باصابات طفيفة  اثر تعرضه لاطلاق نار في القسم السفلي من جسمه .


وأفيد ان ملثمين اطلقا النار على الشاب خلال عمله في ورشة بناء وفرا هاربين من المكان .


وتم نقل الشاب المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


وقال البراميدك عدنان ابو رومي أن الأصابه طفيفه والمصاب بحالة مستقره.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" تواصلا ً للبيان السابق، بشأن حادثة إطلاق النار في موقع البناء في مدينة طمرة، الذي قام خلاله مجهولان ملثمان بإطلاق نار نحو عامل، (35 عام طمرة) حيث أصيب بإصابات طفيفة،  في جسمه السفلي(وفق طواقم طبية).


خلال التحقيق والنشاط الميداني الذي قامت به شرطة إسرائيل، تم إلقاء القبض على مشتبهين ( 28 و 30 عام من مدينة طمرة) لتورطهم في الحادثة.


الشرطة سوف تحيل المشتبَهين الى محكمة الصلح في عكا، صباح غدٍ، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما

من شاكر ادريس- أدم مديكس.




كلمات متعلقة

اصابة, طفيفة, لشاب, (35, عاما), باطلاق, نار, في, ورشة, بناء, بطمرة,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة أمجد شواهنة اطلاق نار حافلة طلاب كفر قاسم الطالب مصرع حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية لهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق الثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف نحف دورية شرطة القاء حجر التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com