تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - الصين تستعرض أغلى رباعية دفع في العالم !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت شركة "IAT" الصينية في معرض لوس أنجلوس الأخير سيارة "Karlmann King" التي تعد أغلى سيارة دفع رباعي في العالم.

وبنيت هذه السيارة التي يبلغ سعرها 3.8 مليون دولار على منصة كتلك المخصصة لسيارات "Ford F-550" البيك آب الكبيرة، وجاءت بتصميم فريد، تعكس روعته الزوايا الحادة كتلك الموجودة على الطائرات الشبحية الحديثة.


أما من الداخل، فقد زودت قمرة هذه المركبة بجميع وسائل الرفاهية، من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، إلى أحدث أنظمة المولتيميديا والشاشات، وصولا إلى حجرات لتبريد وتسخين الأطعمة والمشروبات، ورفوف خاصة للكؤوس.


كما زودت هذه المركبة بمحرك بنزين بسعة 8 لترات بعشر أسطوانات وعزم 400 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأنظمة تعليق تجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق.




كلمات متعلقة

فيديو, -, الصين, تستعرض, أغلى, رباعية, دفع, في, العالم, !,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهنشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلشبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر سعد خطيب عرابة يهدم بيته بنفسه مدينة قريب من الشارع سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركاجمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com