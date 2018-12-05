بسبب حالة الطقس - تأجيل موعد بداية امسيات طفل المغارة في الناصرة ليوم الاحد 9.12

في اجتماعها المعقد امس اصدرت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد بيان للجمهور جاء فيه:

جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تسعى دائما من اجل تنظيم الفعاليات الميلادية لاهل الناصرة بهدف ادخال الفرحة على قلوب الاطفال والعائلات، وهي نعمل بجهد كبير اشهر طويلة لتخطيط وتنظيم الفعاليات الميلادية وهي على علم مسبق ان كل هذه البرامج الميلادية مرهونة بحالة الطقس المتقلب في شهر الميلاد المجيد.في الايام الاخيرة كانت الجمعية بتواصل يومي مع الراصد الجوي الذي حذر من حالة الطقس يومي الجمعة والسبت القادمين، وعليه ومن منطلق المسؤولية ورغبتنا الشديدة ان تكون المشاركة بهذا الحدث "امسيات طفل المغاره" متعة حقيقة وفرح كبير للاطفال والعائلات، قررنا تأجيل موعد بداية الامسيات ليوم الاحد 9.12 وتستمر لغاية يوم الثلاثاء 11.12بحيث ان برامج الاطفال والبرامج الفنية المخطط لها ليوم الجمعة تنتقل ليوم الاحد، برنامج السبت ينتقل ليوم الاثنين وبرنامج الاحد ينتقل ليوم ألثلاثاء وكذلك ايضاً بطاقات الدخول.نأمل ان يكون التوقيت الجديد ملائم للجميع ونتمنى قضاء اجمل الاوقات في هذه الامسيات، وبهذه المناسبة نقدم شكرنا لجميع الفنانين على تفهمهم وتعاونهم معنا بعد هذا التغيير