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أغرب سبب ممكن.. لماذا قاطع نيمار حفل الكرة الذهبية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في الوقت الذي كان فيه نجوم الكرة العالميون يترقبون حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، انشغل اللاعب البرازيلي نيمار بأمر غريب وبعيد عن كرة القدم.



وبحسب صحيفة "كالتشيو مركاتو" الإيطالية، فإن نجم باريس سان جرمان الفرنسي الذي غاب عن الحفل لسبب غير معروف، اختار أن يشارك متابعيه لعبة فيديو مشهورة على إحدى منصات الإنترنت.


وأضاف المصدر أن نيمار قام ببث لعبة "كول أوف ديوتي"، وسط تأويلات متضاربة لسبب إقدامه على هذه الخطوة.


ولم يستطع نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان بصفقة قياسية، أن يضمن مكانا بين أفضل 10 لاعبين، وحل في المركز الثاني عشر بعد إعلان النتائج، الأحد.


ولم يسبق لنيمار أن وجد نفسه خارج أفضل 10 لاعبين في العالم منذ سنة 2012.


وذكرت تقارير صحفية أن نيمار ندم على انتقاله إلى باريس جرمان، في صفقة الـ222 مليون يورو، وسط تكهنات بإمكانية عودته إلى "كامب نو" في الصيف المقبل.




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