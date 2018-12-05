اسرائيل, تنشر, تفاصيل, النفق, والجيش, يواصل, البحث,

كشف الجيش الاسرائيلي ان النفق الذي تم اكتشافه امس انطلق من قرية كفركلا ويمتد الى داخل الأراضي الإسرائيلية من مبنى مدني استخدم حتى العام ٢٠١٤ كمصنع بلوكات .

وتم العثور على النفق جنوب بلدة المطلة الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.وقال الجيش إن طول النفق الذي تم اكتشافه حوالي 200 متر، ويمتد إلى مسافة 40 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية. وان عمقه حوالي 25 مترا تحت سطح الأرض، وعرضه مترين وارتفاعه مترين، وهو أكبر بكثير من معظم الانفاق التي تحفرها حركة حماس في قطاع غزة.وأضاف الجيش في بيانه أن حفر النفق استغرق عامين – بسبب التضاريس القاسية تحت الحدود – وشمل خطوط كهرباء واتصالات، وهو مزود بالأكسجين.وحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي فإن مطلع النفق تحت منزل في قرية كفر كلا اللبنانية. وإنه لم يكن جاهزا للاستخدام ولم يشكل تهديدا مباشرا على سكان المنطقة.