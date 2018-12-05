بلقيس, وفرحتها, الكبيرة, بجمهور, إحتفالات, اليوم, الوطني, للإمارات,

أظهرت الفنانة بلقيس أحمد سعادة كبيرة خلال احتفالها مع جمهور مدينتي العين ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ47 لليوم الوطني، مؤكدة أن الحفلات يكون لها طابعاً خاصاً عندما يتعلق الأمر بالإحتفالات الوطنية ومع الجمع الغفير الذي تجمّع في حفل مدينة العين في حديقة الهيلي يوم 1 ديسمبر 2018، والثاني في حديقة برج "بارك" في دبي يوم 2 ديسمبر الجاري.وتنقلت بلقيس مبحرة مع جمهور مدينة العين بين مجموعة كبيرة من أغنياتها، وسط تفاعلهم المستمر مع جميع الأغنيات، وخاصة الحماسية منها ذات الإيقاعات السريعة، والتي طالبها بها الجمهور من مجموعتها الغنائية الكبيرة، مما يؤكد نجاحاتها المستمرة في اختياراتها و حب الجمهور لها، وهو ما ظهر بشكل كبير مع النجاح الذي تحققه الأغنية المنفردة الجديدة "شوف لي حل" التي تخطت المليونين من المشاهدات والاستماع خلال اسبوعين فقط.وخصّت بلقيس شكراً كبيراً للجمهور على حضورهم وتفاعلهم، واعدة بالكثير من الحفلات القادمة بينهم ومعهم، خاصة بعد استمتاعها بالغناء معهم، واصلة شكرها أيضاً الى الجهة المنظمة بلدية مدينة العين.كما حصدت أغنية "شوف لي حل" أيضاً نفس النجاح والتفاعل في الحفل الثاني لها في دبي، متخطية كل الأرقام القياسية في الحضور والتفاعل والإنسجام مع اختياراتها وتنوعها من الأغاني، الى جانب الأغنيات الأخرى التي صالت وجالت على المسرح أداء بها، ممزوجة بتعابير وتبادل الفرح باليوم الوطني مع الجمهور المتحمس للقاء بلقيس من خلال المسرح مباشرة وعبر شاشات التلفزيون أثناء النقل المباشر للحفل عبر قناة mbc1 وهو ما أضاف تفاعل جمهور الوطن العربي عبر جميع حسابات بلقيس في مواقع التواصل الإجتماعي.الى جانب ذلك، وفي بداية حفلها في دبي، أنشدت بلقيس كلمات النشيد الوطني لدولة الإمارات، معبرة عن فخرها وحبها لهذا الوطن، أتبعتها بالأغنية الشهيرة "الله يا دار زايد" مهنئة بالاحتفالية الوطنية في دار زايد، شاكرة دعوتها لإحياء الحفل من قبل هيئة دبي للسياحة، وجميع القائمين على إنجاحه وتميزه وسط الحضور الكبير للجمهور.