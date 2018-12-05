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طمرة- الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو صالح) في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو صالح) .


وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر.

 له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان




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كوكب - سهير حسن ابو علي ( منصور )

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