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المكسيك - ارتطام طائرة بمبنى ومقتل 4 اشخاص
2018-12-05 08:31:33
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ارتطام طائرة ركاب صغيرة بمبنى سكني أودى بحياة 4 أشخاص
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