تركيا, تقول, إنها, طورت, سلاحا, ليزريا, يضرب, من, مسافات, بعيدة!,

نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس مجلس إدارة شركة "اسلسان" التركية للصناعات العسكرية، أن الشركة نجحت في تطوير سلاح ليزر قادر على إصابة الأهداف من مسافة بعيدة.

وذكر رئيس الشركة التركية هالوك غورغون خلال كلمة ألقاها في جامعة أنطاليا العلمية، أن هذا السلاح يتمتع بمستوى عال في كشف وتحديد المواقع وضرب الأهداف.وقال غورغون في سياق حديثه عن خصائص هذا السلاح المتطور: "لا يمكن لي أن أخبركم عن حجم المسافة بالتحديد التي يمكن لسلاحنا المطور ضرب أهدافه من خلالها، لأن هذه المعلومات تخص التكنولوجيا الوطنية، لذا لا يمكن طرحها على الملأ، ولكن أستطيع أن أقول لكم إن سلاح الليزر الذي تمّ تطويره يتمكن من ضرب أهدافه بدقة ومن مسافة كبيرة ومهمة".وكشف المسؤول التركي في مجال الصناعات العسكرية كيفية عمل هذا السلاح الجديد الذي قال إنه "يتمتع بقدرة عالية في تحديد أهدافه بدقة، على سبيل المثال، هناك هدف ما، علينا أولا تحديد مكانه بدقة، وهنا نوجه الليزر نحو الهدف، وبدوره يقوم الليزر بعكس ضوء قادم من الهدف، وهنا نحدّد مصدر انعكاس الضوء عن طريق إحداثيات الـGPS، وبذلك يكون ضرب الهدف أكثر دقة ومن مسافات بعيدة أيضا".