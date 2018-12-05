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صور.. حفل زفاف أسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد عقد قرانهما في قصر عميد بهوان في جودبور، تتواصل احتفالات نجمة بوليود وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبار بزفافها.



وضمن هذه الاحتفالات قامت بريانكا شوبرا وزوجها نجم الغناء الأمريكي نيك جوناس بتنظيم حفل استقبال مؤخرا للأصدقاء المقربين والعائلة في نيودلهي.


وبدت بريانكا مذهلة وجميلة بشكل لافت في ثوب أبيض، وهي تسير مع زوجها نيك، الذي بدا رشيقًا في ملابسه السوداء الرائعة وقد وقف الثنائي أمام المصورين من أجل التقاط الصور التذكارية التي سجلت أجمل لحظات وسعادة العروسين، والتي لا يمكن أن تُفوت.


وإلى جانب ذلك، ، شهد الحدث وجود النجمة صوفي تيرنر خطيبة الممثل الأمريكي المعروف جو جوناس شقيق العريس، وحضر رئيس الوزراء نارندرا مودي أيضا الحفل متمنيا للعروسين السعادة، كما بدأ الضيوف الآخرون في الوصول إلى المكان.


وفي وقت لاحق، رأينا أمّ بريانكا مادو شوبرا مع والدا نيك جوناس ودينيس جوناس مع الزوجين، لوحظ على كل من بريانكا ونيك السعادة، كما أخذا في الترحيب بالضيوف وحثهم على المشاركة في التسلية.


كما يستعد الزوجان بريانكا (36 عاما) وزوجها نيك (26 عاما) لإقامة حفل استقبال آخر في مومباي لأصدقاء بريانكا، من داخل الوسط الفني في بوليوود وهوليوود ورواد صناعة الترفيه.


إلى جانب حفل استقبال دلهي 4 ديسمبر، عقد كل من نيك وبريانكا قرانهما في الأول من ديسمبر، وكان حفل زفاف حضره والد نيك كيفن جوناس. ووفقا للتقارير، فقد أقيم حفل الاستقبال الثاني في 2 ديسمبر في قصر عميد بهوان، في احتفال هندوسي تقليدي.




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