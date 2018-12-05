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"ديربي الموت" يجمع ميسي ورنالدو من جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت العديد من التقارير الصحفية ووسائل الإعلام العالمية بأن المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبيرتادوريس بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وغريمه ريفر بليت سوف تشهد تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة الإسباني من مدرجات ملعب اللقاء.



وتقرر إقامة المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو عقب تأجيلها طوال الفترة الماضية، بسبب أحداث الشغب التي تسببت في اصابة لاعبي البوكا وتحطم الحافلة التي تقلهم، إذ أكدت الصحف أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في أن يتواجد الثنائي معاً لمتابعة اللقاء. 


وبحسب موقع "يورو سبورت" فمن المقرر أن يتوجه ميسي الى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين عقب مباراة فريقه أمام إسبانيول ببطولة الليغا، فيما سيستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي يوم الجمعة وهو ما سوف يتيح لرونالدو الفرصة من أجل قضاء عطلة نهاية الاسبوع بالعاصمة الإسبانية والعودة لمدريد من جديد. 


يشار إلى أن رونالدو توج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات طوال مسيرته، ليتعادل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بنفس عدد الكرات الذهبية، وعقب مسيرته الكبيرة في نادي ريال مدريد فضل الانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.




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