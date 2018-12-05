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أمير قطر يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الخليجية في السعودية



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 تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها المملكة يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سلم الرسالة في الدوحة أثناء استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.




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