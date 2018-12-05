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السجن 25 عاما لجندي أمريكي لدعمه تنظيم "داعش"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصدرت محكمة هاواي الفدرالية الأمريكية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 25 عاما على رقيب في الجيش الأمريكي متهم بتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وأدين الرقيب إيكايكا إريك كانغ (35 عاما)، بعد أن اعترف في أغسطس الماضي بذنبه في 4 تهم موجهة إليه ومتعلقة بالإرهاب.


وحسب وزارة العدل الأمريكية، بدأ كانغ بتأييد تنظيم "داعش" منذ بداية عام 2016، حين أقام عملاء مكتب التحقيق الفدرالي اتصالا به، منتحلين صفة عناصر "داعش".


وخلال اللقاءات مع العملاء قدم لهم الجندي عتادا عسكريا ووثائق سرية، ووافق على تدريس الفنون القتالية لهم وتصوير فيديو لتدريب عناصر آخرين للتنظيم.




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