المحكمة, تنظر, اليوم, بطلب, الشرطة, تمديد, اعتقال, قاصر, مشتبه, خامس, على, خلفية, جريمة, قتل, يارا, ايوب, من, الجش,

تنظر محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء بطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال فتى قاصر (17 عاما) من سكان قرية الجش بعد اعتقاله امس الثلاثاء شبهة ضلوعه في جريمة قتل ابنة قريته الشابة يارا أيوب قبل نحو عشرة أيام.

وقد جرى اعتقال أربعة أشخاص اخرين من سكان القرية على الخلفية نفسها هم رجل وسيدة وشابان.وفُرض امر يحظر نشر التفاصيل عن هوية المعتقلين وعن سير التحقيق.