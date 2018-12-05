السترات, الصفراء, :, إعلان, الحكومة, تعليق, الضرائب, ليس, كافيا,

أعرب منظمو تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، عن عدم اطمئنانهم حيال إعلان رئيس الوزراء إيدوار فيليب تعليق الضرائب الإضافية على الوقود لمدة 6 أشهر.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن "السترات الصفراء" وجدوا أن تصريحات فيليب حول تعليق الضرائب الإضافية بشأن الوقود "غير كافية وغير مطمئنة".ونقلت الصحيفة عن متحدث "السترات الصفراء" بنيامين كوتشي قوله، "الفرنسيون ليسوا أغبياء، ولا يطالبون بفتات الخبز، بل بالخبز كله".وأشار إلى أن الشعب يطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون تغيير إجراءاته المالية والسياسية.