الأرصاد:, فرصة, لسقوط, الأمطار, اليوم, ومنخفض, جوي, يبدأ, غدا,

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتتأثر المنطقة يوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.أما يوم الجمعة، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.